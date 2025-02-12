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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للجولف لبحث الخطة الاستراتيجية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى  اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  مع عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس  إدارة الاتحاد المصري للجولف وذلك لبحث  الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد خلال الفترة القادمة .

وجاء  اللقاء والذي سيتبعه لقاء الوزير بمجلس ادارة الاتحاد المصري للجولف وهي الاجتماعات الدورية والمتكررة التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع الاتحادات الرياضية الفائزة بالانتخابات والتي عقدت مؤخراً.

وكان رئيس الاتحاد المصري للجولف عمر طلعت مصطفي قد فاز بالانتخابات الأخيرة للاتحاد بالتزكية.

بينما جاء في منصب عضوية الاتحاد  "شريف فهمي، أحمد الشلقانى، محمد أنور، علي صبري، عمرو صالح، محمد وجدي“.

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