ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

باق 17 يوما .. تعرف على موعد بدء شهر رمضان 2025

رمضان
رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي تفصلنا عنه 17 يومًا فقط، علي أن يكون أول أيام رمضان المبارك السبت الموافق أول مارس 2025، ويتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استقبال رمضان بأجواء روحانية مليئة بالعبادات والتقوى، إلى جانب تنظيم أوقاتهم بين الصلاة، والقراءة، والصيام.

يبدأ التحضير في المنازل بتخزين الأطعمة والتمور، وتجهيز المستلزمات التي يحتاجها الصائم طوال الشهر، في حين تزداد الأنشطة الخيرية التي تساعد في توزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين، وفي هذا الوقت، يمكن للأفراد أيضًا تجهيز أنفسهم روحيًا عبر قراءة القرآن الكريم، وتخصيص وقت أكبر للصلاة والذكر. رمضان ليس فقط فرصة للتقرب من الله، بل هو أيضًا وقت للتفكير في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والعطاء.
مع تبقي 17 يومًا فقط، لا يزال الوقت مناسبًا للاستعداد النفسي والروحي، وكذلك للانخراط في الأنشطة التي تقربنا من الشهر المبارك. 

استعدادات رمضان هذا العام تحمل معها مشاعر من الأمل والفرح، بعد فترة من التحديات التي مر بها العالم.

شهر رمضان الصيام شهر الصيام