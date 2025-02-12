باق 17 يوما .. تعرف على موعد بدء شهر رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي تفصلنا عنه 17 يومًا فقط، علي أن يكون أول أيام رمضان المبارك السبت الموافق أول مارس 2025، ويتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استقبال رمضان بأجواء روحانية مليئة بالعبادات والتقوى، إلى جانب تنظيم أوقاتهم بين الصلاة، والقراءة، والصيام.

يبدأ التحضير في المنازل بتخزين الأطعمة والتمور، وتجهيز المستلزمات التي يحتاجها الصائم طوال الشهر، في حين تزداد الأنشطة الخيرية التي تساعد في توزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين، وفي هذا الوقت، يمكن للأفراد أيضًا تجهيز أنفسهم روحيًا عبر قراءة القرآن الكريم، وتخصيص وقت أكبر للصلاة والذكر. رمضان ليس فقط فرصة للتقرب من الله، بل هو أيضًا وقت للتفكير في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والعطاء.

مع تبقي 17 يومًا فقط، لا يزال الوقت مناسبًا للاستعداد النفسي والروحي، وكذلك للانخراط في الأنشطة التي تقربنا من الشهر المبارك.

استعدادات رمضان هذا العام تحمل معها مشاعر من الأمل والفرح، بعد فترة من التحديات التي مر بها العالم.