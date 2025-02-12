تشاهدون اليوم| إيفرتون يستضيف ليفربول.. ومباريات قوية بدوري الأبطال

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا.

* الدورى المصرى:

04:00 الجونة × الإسماعيلي

04:00 زد اف سي × سيراميكا كليوباترا

07:00 بيراميدز × حرس الحدود

07:00 المصري البورسعيدي × البنك الأهلي



*دورى أبطال أوروبا:

07:45 كلوب بروج - بلجيكا × أتلانتا - إيطاليا

10:00 سيلتك - إسكوتلندا × بايرن ميونيخ - ألمانيا

10:00 فينورد روتردام - هولندا × ميلان - إيطاليا

10:00 موناكو - فرنسا × بنفيكا - البرتغال



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

09:45 إيفرتون × ليفربول