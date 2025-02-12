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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| إيفرتون يستضيف ليفربول.. ومباريات قوية بدوري الأبطال

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا.

* الدورى المصرى: 

04:00 الجونة × الإسماعيلي
04:00 زد اف سي × سيراميكا كليوباترا
07:00 بيراميدز × حرس الحدود
07:00 المصري البورسعيدي × البنك الأهلي


*دورى أبطال أوروبا:

07:45 كلوب بروج - بلجيكا × أتلانتا - إيطاليا
10:00 سيلتك - إسكوتلندا × بايرن ميونيخ - ألمانيا
10:00 فينورد روتردام - هولندا × ميلان - إيطاليا
10:00 موناكو - فرنسا × بنفيكا - البرتغال


*الدورى الإنجليزى الممتاز:

09:45 إيفرتون × ليفربول

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