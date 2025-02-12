الصحة: مصر حققت نجاحات كثيرة في مجال التعامل مع الأورام.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر حققت في مجال التعامل مع الأورام وعلاج الأورام نجاحات شهدت لها كثير من منظمات الصحة الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال السنوات الأخيرة.

وأَضاف "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن النموذج المصري في التعامل الأورام من النماذج التي ينبغي أن يحتذى بها على المستوى الصحي، موضحًا أن الفضل في ذلك يرجع إلى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في علاج الأورام، أولها كان مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة والمتعلقة بالكشف المبكر وتشخيص وعلاج أورام الثدي.

وتابع، أن المبادرات توالت سواء بالكشف عن فيروس سي ومبادرة التعامل مع أمراض الكبد، موضحًا أنه كان هناك اجتماعات دورية مع وزير الصحة لمتابعة أحدث العلاجات العلمية المعنية بالأورام.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة حريصة على تقديم علاج فعال للمواطنين المصابين بالأورام المختلفة.