السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة.

وتقيم وزارة الأوقاف الاحتفال بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ عقب صلاة المغرب، غدا الخميس المقبل؛ الموافق 14 شعبان 1446هـ.

ووفقًا للتقويم الهجري، تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025 مع غروب شمس يوم 14 شعبان 1446هـ، الموافق الخميس 13 فبراير 2025، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 15 شعبان.

وورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي سنة مؤكدة لما لها من فضل عظيم في زيادة الحسنات وتكفير الذنوب.