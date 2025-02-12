بعد جولة محافظ الدقهلية.. حي شرق المنصورة يشن حملة مكبرة لرفع القمامة

شن مسئولو حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة عزبة عقل بنطاق الحي وذلك بعد جولة مفاجئة أجراها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ورصده لوجود تجمعات كبيرة للقمامة.

ووجه رئيس الحي معدات وسيارات الحي إلى المنطقة المشار إليها بقطعة فضاء بمنطقة عزبة عقل وتم رفع جميع التجمعات.

وكان محافظ الدقهلية قد أكد أن تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء يقوم في المقام الأول على قياس مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين إلى جانب باقي عناصر التقييم، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على مستوى لائق في جميع المراكز والمدن والأحياء.

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