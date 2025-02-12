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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد جولة محافظ الدقهلية.. حي شرق المنصورة يشن حملة مكبرة لرفع القمامة

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة بمدينة المنصورة
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شن مسئولو حي شرق المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بمنطقة عزبة عقل بنطاق الحي وذلك بعد جولة مفاجئة أجراها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ورصده لوجود تجمعات كبيرة للقمامة.
ووجه رئيس الحي معدات وسيارات الحي إلى المنطقة المشار إليها بقطعة فضاء بمنطقة عزبة عقل وتم رفع جميع التجمعات.
وكان محافظ الدقهلية قد أكد أن تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء يقوم في المقام الأول على قياس مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين إلى جانب باقي عناصر التقييم، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على مستوى لائق في جميع المراكز والمدن والأحياء.

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حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بمساكن الجلاء في المنصورة

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حي شرق المنصورة جولة محافظ الدقهلية تكثيف اعمال النظافة رفع القمامة رفع تجمعات القمامة الدقهلية