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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تتفقد زراعات البساتين والصوب الزراعية والمشاتل بالغربية

الزراعة تتفقد زراعات
"الزراعة" تتفقد زراعات البساتين
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين المرور على زراعات محاصيل الخضر والفاكهة، والصوب الزراعية والمشاتل، لمتابعة التراخيص والإجراءات الخاصة بها، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمزارعين.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمتابعة تفعيل وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال البساتين ومنها القرارات التى تنظم استصدار تراخيص لبعض زراعات الحدائق التى ينطبق عليها شروط التراخيص.
واضاف أن لجنة من الإدارة المركزية للبساتين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، قامت بالمرور الميداني  على بعض من نطاق وزمام محافظة الغربية لإجراء جشني على زراعات الحدائق الحاصله على تراخيص والتأكد من تطابق شروط الترخيص على هذا الحدائق مع التأكد من عدم التعدي على الأراضي محل التراخيص بأي مخالفه من مخالفات حمايه الاراضى مع تقديم الدعم الفني والارشادي لبعض المحاصيل القائمة للموسم الحالى مثل: البطاطس، الفاصوليا، والقمح، كذلك زراعات الحدائق: الموالح، والتفاح، التى تم الجشنى عليها وكذلك عمليات الخدمه للوقت الحالي.
واوضح أنه تم أيضا التواصل مع المزارعين وتقديم سبل الدعم الفني لهم، والتوصيات اللازمة، لرعاية المحاصيل.

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الصوب الزراعية محاصيل الخضر والفاكهة