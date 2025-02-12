لجنة البحث العلمي بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها

عقدت لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، برئاسة المهندسة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر المجلس .

حيث استعرضت المهندسة ماريان عازر الرؤية العامة للجنة، والتي تستهدف تمكين المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان حمايتها في الفضاء الرقمي، مشددة على دور البحث العلمي في دعم المرأة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات وابتكارات تخدم المجتمع.

وخلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، أبرزها دعم مشاركة المرأة في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع، و ريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة، إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع. كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.