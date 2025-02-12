بنك "كريدي أجريكول مصر" يحقق صافي ربح 8 مليارات جنيه بنمو 56% خلال 2024

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن نتائجه المالية لعام 2024، التي اعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، حيث سجل البنك أداءً قويًا مدعومًا بنمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية.

أداء مالي قوي ونمو في المؤشرات الرئيسية

كشفت النتائج عن ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 8.001 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 56% على أساس سنوي. كما شهدت ودائع العملاء ارتفاعًا إلى 95.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2023، فيما نمت إجمالي القروض بنسبة 29% لتصل إلى 55.2 مليار جنيه.

أما فيما يخص جودة الأصول، فقد حافظ البنك على نسبة ديون غير منتظمة عند 2%، مع معدل تغطية بلغ 200%، مما يعكس قوة السياسات الائتمانية للبنك. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 58%، مدفوعة بالتوسع في محفظة القروض، بينما استقر معدل كفاية رأس المال عند 20.05%، مما يعزز من متانة الهيكل المالي للبنك.

تحسن في الربحية وكفاءة التشغيل

حقق البنك ارتفاعًا في العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 6.9%، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 44.6%، بزيادة 2.5% على أساس سنوي. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل، حيث انخفضت إلى 19.8% مقارنة بـ22.3% في العام السابق، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

تطورات الاقتصاد المحلي وتأثيرها على القطاع المصرفي

على الصعيد الاقتصادي، أظهرت مصر تقدمًا تدريجيًا في تعافي النشاط الاقتصادي، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية، وتخفيف قيود الاستيراد، وتحسن السيولة النقدية الأجنبية. كما أسهمت مرونة سعر الصرف في تعزيز ثقة المستثمرين، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

أداء قوي في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية

واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت محفظة القروض نموًا بنسبة 29% لتصل إلى 9.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 5% إلى 3 مليارات جنيه.

أما قطاع التجزئة المصرفية، فقد شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت القروض بنسبة 31%، والودائع بنسبة 34% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات المصرفية الجديدة، مثل قروض السيارات، التي سجلت نموًا استثنائيًا بنسبة 143%، والقروض العقارية التي زادت بنسبة 10%.

استمرار التوسع الاستراتيجي وتعزيز الابتكار

عزز كريدي أجريكول مصر جهوده في توسيع قاعدة العملاء النشطين، حيث سجلت زيادة بنسبة 7% سنويًا، مدفوعة بإطلاق منتجات مبتكرة، مثل حسابات "أهلاً" و"إكسلانس"، وبرنامج "درايف كاش" للقروض النقدية، وقروض التعليم، وشهادات الإيداع الثلاثية ذات العائد المتغير. كما واصل البنك الاستثمار في الحلول الرقمية وتوسيع خدماته المصرفية الإلكترونية لمواكبة متطلبات السوق.

نمو متسارع رغم تحديات السوق

على الرغم من الضغوط التنافسية في سوق شهادات الإيداع وأسواق الصرف الأجنبي، نجح البنك في تحقيق نمو قوي في إجمالي القروض بنسبة 29%، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 13% خلال العام. كما سجل صافي دخل الأعمال نموًا قياسيًا بنسبة 44% ليصل إلى 13.75 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 49%، إضافةً إلى زيادة الإيرادات من أنشطة الصرف الأجنبي.

نظرة مستقبلية إيجابية

مع تحسن السياسات النقدية وانخفاض التضخم المتوقع، يتطلع كريدي أجريكول مصر إلى مواصلة تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، مستفيدًا من استراتيجيته القائمة على الابتكار وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصري.