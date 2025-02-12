"إي آند بيزنس" تتعاون مع "المطورون العرب" لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمشروعي نيوم أسيوط والمستقبل

أعلنت إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة المطورون العرب القابضة، الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر والمنطقة بهدف تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعي نيوم أسيوط والمستقبل ضمن المشروعات العقارية التي تطورها المطورون العرب القابضة، بما يضمن تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) التي تتضمن الإنترنت عالي السرعة، وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، والهاتف الثابت.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية شركة المطورون العرب القابضة في تطوير مشروعات سكنية متكاملة يتوافر بها بنية تحتية ذكية تحقق المتطلبات المستقبلية لعملائها، كما تتماشى مع استراتيجية إي آند مصر لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية في مصر، من خلال تقديم حلول تقنية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتركز الشركة على دعم البنية التحتية للمدن الذكية وتوفير خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وقع بروتوكول التعاون كل من شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر والدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب القابضة، وسط حضور عدد كبير من قيادات الشركتين، وعلى رأسهم المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، والسيد أحمد طارق خليل، مساهم رئيسي و عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) بشركة المطورون العرب القابضة.

وفي هذا الصدد، أكد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، أن إي آند بيزنس تتطلع دائماً إلى تحقيق شراكات استراتيجية تعزز من ريادتها في تقديم حلول رقمية متكاملة، وقال: "إن تعاوننا مع المطورون العرب القابضة يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات اتصالات متطورة ترتقي بتجربة العملاء داخل المشروعات العقارية الحديثة، ونحن في إي آند بيزنس ملتزمون بتقديم أحدث الابتكارات التقنية لدعم البنية التحتية الذكية في السوق المصري."

وأضاف: "تتيح خدمات الاتصالات الثلاثية التي تقدمها إي آند بيزنس لعملاء "المطورون العرب القابضة" الاستفادة من باقة متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة، والقنوات التلفزيونية المتقدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى الهاتف الثابت، وتعزز هذه الخدمات تجربة الحياة الذكية التي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتوفر مستويات جديدة من الراحة والرفاهية.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة "المطورون العرب القابضة"، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تضيف قيمة إلى مشروعاتنا العقارية. إن تعاوننا مع إي آند بيزنس يعكس التزامنا بتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات اتصالات متكاملة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لعملائنا ويعزز من مكانة مشروعاتنا كوجهات عقارية رائدة."

وأضاف: "نؤمن بأن مستقبل التطوير العقاري يرتبط بشكل وثيق بتوافر بنية تحتية تقنية قوية، ونحن ملتزمون بدعم رؤية مصر 2030 من خلال المساهمة في تطوير المدن الذكية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار."

تعد هذه الاتفاقية نموذجًا للتعاون المثمر بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري، حيث تجمع بين خبرات إي آند بيزنس في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبين ريادة المطورون العرب القابضة في تطوير مشروعات عقارية متميزة تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال هذه الشراكة تسعى الشركتان إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين، من خلال تقديم حلول اتصالات مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة الحياة اليومية وتحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع التطوير العقاري.