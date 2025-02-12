لطيفة لـ«جمهورها»: استنوا كليب أغنيتي الجديدة «ونحبك» قريبا

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها، الإعلان عن الفيديو التشويقي لكليب أغنيتها الجديدة "ونحبك"، والمنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو التشويقي للكليب الخاص بأغنيتها الجديدة.

https://www.instagram.com/reel/DF9_luSN26s/?igsh=NHl2amdoYXpoeXo5

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو "مهما تغربنا ليام، عايش في قلبي لغرام، نحبك ونزيد كل يوم جديد، استنوا كليب اغنيتي الجديدة ونحبك قريباً على قناتي على اليوتيوب".

تعيش الفنانة لطيفة حالة من النشاط الفني، بعد طرح أغنيات ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية، وحققت أغنية يا ليالى نجاحاً كبيراً بعد طرحها بساعات على كل منصات الإستماع.

يشار أن الفنانة لطيفة تشارك بعدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة داخل مصر وخارجها.