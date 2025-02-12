أبو الغيط: ترامب يخلق "دورة جديدة من الصراع" بين إسرائيل والدول العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخاطر بخلق صراع جديد بين إسرائيل والدول العربية، بتصريحاته التي دعا فيها إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه نحو جر الشرق الأوسط إلى حلقة جديدة من الصراع بين إسرائيل والعالم العربي، ما يعرض السلام وكل ما عملنا على بنائه في هذه المنطقة للخطر".

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة أن تحافظ على نهج متوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن الممكن إعادة إعمار غزة دون تشريد السكان".

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية يجب أن تكون "طريقا ذا اتجاهين".

وتابع: "كدول خليجية، نحن نقدر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ولكن يجب أن تكون طريقا متبادلا. لا أحد يستطيع أن يفرض علينا واقعا معينا، ولا يمكننا أن نقبل التهجير القسري للفلسطينيين - وهو أمر مرفوض دوليا. ترامب يدرك أهمية العلاقات الأميركية مع دول الخليج والدول العربية".

