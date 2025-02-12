ميريت عمر الحريري لـ "البوابة نيوز": "كان نعم الأب والفنان"

أحيت الفنانة ميريت عمر الحريري ، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير عمر الحريري، الذي يعد أشهر من قدم “دور ثاني” في السينما المصرية حيث بلغت أعماله أكثر من 200 عمل فني ناجح ومؤثر.

وقالت ميريت الحريري، عن والدها في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "وحشتني ونفسي تكون معايا وانا بمر بمرحلة التمثيل علشان أسمع نصايحك و أتعلم من الأستاذ، اتمنى أكون عند حسن ظنك بي".

وعن أكثر المواقف التي أثرت في حياة الفنان الراحل عمر الحريري، ذكرت ميريت الحريري: " في وقت ما بعد حرب 67 و قلة الأعمال الفنية.. تم إعارته لإنشاء المسرح الشعبي في بنغازي ليبيا عام 68، وأصبح مديرًا للمسرح و مر بتجربة تدريس الأداء التمثيلي للموهوبين من أشقائنا الليبيين، وإنشاء المسرح بفرقته و قدم عروضا كثيرة لم يشارك إلا في القليل منها كممثل ولكن كمخرج ومديرًا للمسرح تجربة فريدة أثرت فيه فنيًا كثيرًا".

وأردفت ميريت الحريري: " ومن أحب الألقاب إلى قلبه أبو البنات، ثم الفنان، لأنه كان فنانًا بالفعل، ووجهت رسالة مؤثرة إلى والدها قائلة، والدي الغالي لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان، لقد رحلت، بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، أفتخر بأنك والدي، فقد عشت بإحترام، و ربيتني على الإحترام، أفتقدك وأعيش على ذكراك، وحشتني".

واختتمت ميريت الحريري رسالتها قائلة: " لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كاملة كفنان، أحبك الناس، ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل، فأنت في القلوب و إن شاء الله ستبقى في القلوب".

أبرز أعمال عمر الحريري

تنوعت أعمال الفنان الراحل عمر الحريري الفنية التي من أبرزها: "الآنسة حنفي، موعد مع المجهول، القاضي والجلاد، خيوط العنكبوت، سكر هانم، الوسادة الخالية، الجبان والحب، الشك يا حبيبى، سلطانة الطرب، وبالوالدين إحسانا، نهر الحب، على الرغم من النجاح الذي حققه إلا أنه لم يقدم غير دور بطولة مرة واحدة في فيلم "أغلى من عينيه" مع سميرة أحمد، حسين رياض، فاخر فاخر، سميحة أيوب، محمود رضا، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.