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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

23.1 تريليون جنيه مدفوعات بين البنوك عبر التسوية اللحظية خلال يناير 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ مدفوعات بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية بقيمة 23.139 تريليون جنيه خلال شهر يناير 2025، من خلال 211,170 ألف عملية.

وكشف البنك أن إجمالي المدفوعات المنفذة على النظام خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 بلغ 286.160 تريليون جنيه، موزعة على 2.52 مليون عملية.

ويعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أهم أنظمة الدفع في الدولة، حيث يُستخدم في تسوية أوامر الدفع ذات الأهمية العالية والقيمة الكبيرة، مما يجعله ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد المركزي أن هذا النظام يسهم في تعزيز كفاءة تداول السيولة النقدية وتقليل المخاطر المالية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، نظرًا لدوره الحيوي في ضمان سرعة ودقة تنفيذ المعاملات المصرفية.

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