استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية على غزة

قال يوسف أبو كويك مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إن القطاع يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، حيث وصل إلى المستشفى الأوروبي في جنوب شرق مدينة خان يونس شهيد من عائلة الشاعر ومصاب آخر وُصفت جراحه بالحرجة، بعد استهدافهما من قبل مُسيرة إسرائيلية في منطقة «أبو حلاوة» شرق رفح الفلسطينية.

وأضاف "أبو كويك"، خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه استهدف فلسطينيين أطلقا طائرة مسيرة فوق المنطقة التي يتواجد فيها جيش الاحتلال شرق مدينة رفح.

كما أكد شهود العيان أن هؤلاء المواطنين عادوا لتفقد منازلهم بعد تراجع الآليات الإسرائيلية، على اعتبار أن منطقة "أبو حلاوة" تعرضت للتوغل البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي واصل الليلة الماضية وفجر هذا اليوم عمليات نسف لمنازل المواطنين في أقصى الجنوب الغربي من المدينة، وهي مناطق لازال يسيطر عليها بدعوى أنها تقع في نطاق المناطق العازلة بعمق يصل من 700 إلى 1000 متر في المنطقة الواقعة إلى الشمال من محور صلاح الدين المعروف بمحور فيلادلفيا".