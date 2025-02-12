المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي يواصل أعماله

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، بمشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.

ويشهد المؤتمر عددًا من الجلسات الموازية التي تستعرض أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والابتكار بمجال الضمان الاجتماعي، حيث تُعد الإدارة المبتكرة ركيزة أساسية لتقديم خدمات تأمينية عالية الجودة.

كما يناقش المؤتمر أساليب الاتصال الحديثة لتعزيز الوعي التأميني، وآليات تنفيذ مبادرات الابتكار عبر التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

كما تتناول الجلسات سبل توظيف التقنيات السلوكية في تحسين الخدمات التأمينية، إلى جانب مناقشة التنسيق الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين.

وفي هذا الإطار، يوفر المؤتمر منطقة الابتكار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين، واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الضمان الاجتماعي، مما يعزز فرص التعلم والتعاون بين الدول المختلفة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر إقبالًا كبيرًا من الوفود الدولية، حيث تم تناول قضايا رئيسية، أبرزها تطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي أكثر مرونة وابتكارًا، إضافة إلى دور الإبداع في مواجهة الأزمات والتحديات غير المتوقعة، وتعزيز القيادة التعاونية لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قطاع الضمان الاجتماعي.

ويؤكد المؤتمر على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمجتمعات.