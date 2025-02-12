وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد شركة نظافة بورسعيد.. صور

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخالفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد وذلك بين المحافظة وشركة للنظافة.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد شركة نظافة بورسعيد

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعاطف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، توجه محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة على دعمها الكبير لملف الإرتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة، لافتا إلى أن شركة النظافة سوف تبدأ أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس المقبل، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة في مدى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد.

وأكد أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي، لافتا أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة الجايكا ووزارة التنمية المحلية و وزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة فضلاً عن تدريب القائمين على منظومة النظافة، حول كيفية متابعة عمل المنظومة والتعرف على أسلوب المتابعة والسيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني لرفع كفاءة الشوارع وكنسها وإزالة القمامة والمخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.