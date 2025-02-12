انطلاق ندوة "نحميها بوعينا" بجامعة السويس

انطلقت ندوة “نحميها بوعينا” اليوم الأربعاء، على مسرح جامعة السويس، بحضور اللواء طارق حامد، محافظ السويس و الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

حضر الندوة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و نواب رئيس الجامعة و اعضاء مجلسي النواب و الشيوخ و رؤساء الأحياء و مديري الإدارات.

وبدأت الندوة بتلاوة القرآن الكريم للطالب احمد صالح حسن ، ثم كلمة رئيس الجامعة، إن الحرص على أهمية ترسيخ الوعي المستنير و تصحيح الأفكار المغلوطة و التأكد من الإدراك السليم لحقيقة مختلف القضايا ، لهو أحد أهم الملفات التى من شأنها أن تستطيع بها شتي الدول مواجهة مختلف التحديات ، مهما كانت درجة صعوبتها .

واضاف أن الجيل الرابع لم تعد تعتمد على المواجهات المباشرة بين الجيوش ، بل تقوم على أساس الحرب الذاتية، بتلويث الأفكار ونشر الشائعات و المعلومات المضللة.

وتخلل الندوة عرض مسرحي لطلاب التربية والتعليم بعنوان الأرض ٢٠٢٥ والتى نالت إعجاب الحاضرين بسبب أداء الطلاب التمثيلي و الوعي الذي لديهم.

والقت الإعلامية نشوي الحوفي ، ندوة عن "دعم قيم الولاء و الإنتماء والهوية لدي أبنائنا" واستعرضت عددا من الفيديوهات التي توضح النقاط التي تناولتها خلال كلمتها.

وقدم الفنان محمد حليم عدد من الاغاني الوطنية وتفاعل معاها الطلاب الحاضرين من الجامعة و طلاب المدارس الذين حضروا من مختلف المناطق المختلفة.

قدم الدكتور وليد حجاج ندوة عن التصدي للشائعات فى عصر الرقمنه ، قال إن الإعلام الرقمي الجديد يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، وثورة تكنولوجيا الاتصالات أفرزت نمطا إعلاميا جديدا يختلف فى مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن الأنماط الإعلامية التقليدية، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعى وقنوات البث المباشر التى لها قدرة تأثيرية وتفاعلية كبيرة فرضت السيطرة من حيث الانتشار لما تملكه من قدرات ومقومات تمكنها من الوصول للجميع.