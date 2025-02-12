محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية لبحث الملفات المشتركة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من الملفات والمشاركة في ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ، وأخرى في المسرح المدرسي، بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، بدار الإفتاء والمحافظة.

قال الدكتور نظير عياد، إنه تم بحث عدد من الملفات والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة من بينها إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمدينة كفرالشيخ، ليتضمن قاعات للتدريب، للمقبلين على الزواج، والمأذونين، والأئمة والوعاظ، ولجان الفتوي، والمصالحات، ومركزا للحوار لطلاب الجامعة، وغيرها من الخدمات النوعية الرقمية.

أكد محافظ كفر الشيخ، على التعاون مع دار الإفتاء المصرية لخدمة أهالينا، والتي من بينها التنسيق لإنشاء أول فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفر الشيخ، يجمع بين التراث والأصالة والحداثة، ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة بين دار الإفتاء والمحافظة، فضلا عن تنسيق عدد من البرامج التدريبية من خلال مركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، والتفاعل مع المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي لخدمة أهالينا.

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة، ونموذج من التراث (مشغول يدوي للوحة تراثية من الكليم لصناع فوه)، هدية تذكارية للدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.

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