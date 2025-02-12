الرئيس اللبناني يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاستكمال الانسحاب قبل 18 فبراير

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاستكمال الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.

وأوضح "عون" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "ندعم المبادرة العربية للسلام ونرفض طروحات تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وترأس رئيس لبنان بالأمس ،أول جلسة للحكومة الجديدة في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا تأجيل الانسحاب من لبنان، مؤخراً.

وفي الثاني من فبراير الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.