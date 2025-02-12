ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس اللبناني يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاستكمال الانسحاب قبل 18 فبراير

جوزيف عون الرئيس
جوزيف عون الرئيس اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاستكمال الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري.

 وأوضح "عون" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "ندعم المبادرة العربية للسلام ونرفض طروحات تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وترأس رئيس لبنان بالأمس ،أول جلسة للحكومة الجديدة في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا تأجيل الانسحاب من لبنان، مؤخراً.

وفي الثاني من فبراير الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جوزيف عون إسرائيل الاتحاد الأوروبي القاهرة الاخبارية المبادرة العربية للسلام تهجير الفلسطينيين