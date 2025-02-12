جامعة سيناء تبدأ في إجراءات إنشاء مستشفى بالعريش لخدمة أهالي سيناء ومصابي غزة

أعلنت جامعة سيناء عن البدء في اجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بفرع العريش، بسعة 300 سرير، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي سيناء والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى استقبال مصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت هذه التوجيهات خلال زيارة الدكتور حسن راتب الأولى لفرع الجامعة بالعريش، علي هامش افتتاح سباق "إيزي كارت" للسيارات، بحضور اللواء د. خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل سيناء، وسط ترحيب واسع من أهالي العريش.

وأكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أن جامعة سيناء تمثل رسالة علمية وتنموية لا يمكن التخلي عنها، مشددًا على التزامه الكامل بدعم مسيرتها التعليمية.

وفي ختام اللقاء، شدد على أن جامعة سيناء ستواصل أداء رسالتها التعليمية، وستظل حريصة على تطوير العملية التعليمية وتوفير أحدث الأساليب الأكاديمية، من أجل تخريج أجيال قادرة على المساهمة في نهضة الوطن.

من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، أن المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب البشري بفرع العريش سيضم 300 سرير، وعيادات خارجية تشمل جميع التخصصات الطبية، إلى جانب أقسام للجراحات والإقامة الداخلية، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة لسكان شمال سيناء والمحافظات القريبة.

وأضافت أن الجامعة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة الدراسية لكلية الطب البشري وتشكيل فريق أعضاء هيئة التدريس، مشيرةً إلى أن جامعة سيناء تساهم بفاعلية في تنمية سيناء وستواصل دورها في خدمة المجتمع.

كما أكدت استمرار الخدمات الطبية المقدمة من كليات القطاع الصحي، وهي: طب الأسنان، الصيدلة، والعلاج الطبيعي، سواء من خلال العيادات الخارجية أو عبر القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني.

يُذكر أن جامعة سيناء تضم فرعي القنطرة والعريش، مما يعزز دورها في تقديم الخدمات المجتمعية، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.