الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 17 فبراير، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم الأربعاء يشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد.

أما يومي الخميس 13 فبراير والجمعة 14 فبراير، فمن المتوقع تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال الفترة من السبت 15 فبراير وحتى الاثنين 17 فبراير، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري خلال هذه الفترة بين 18-22 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 10-12 درجة مئوية.