محافظ الفيوم يبحث آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات بالديوان العام

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات الأكثر طلباً، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندس هيثم فاروق مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومروة العريف نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، وإبراهيم محمود منسق ميداني بالمشروع، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، بحث آليات إعادة هندسة العمليات والإجراءات، وميكنة الخدمات الأكثر طلباً ذات الإقبال الكثيف من المواطنين، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار إحكام السيطرة، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات.

كما تناول الاجتماع مناقشة تنظيم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية الأولية لمواطني الفيوم، للتعريف بأهمية التحول الرقمي وفوائده وآليات التعامل مع الخدمات الرقمية البسيطة، كاستخدام الكروت الذكية، وفيزا صرف المعاشات، وكارت الفلاح، وغيرها من الاستخدامات اليومية.

أكد محافظ الفيوم، ترحيب المحافظة بالتعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الوزارات والوكالات والمؤسسات والهيئات الدولية، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، مشيراً إلى أهمية ميكنة الخدمات وإعادة هندسة نظام العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الفيوم، في ظل التحول الرقمي للدولة المصرية، خاصة الإدارات الأكثر طلباً في تقديم الخدمات للمواطنين، مثل أملاك الدولة، وشئون الطلبة، والخريجين، والبيئة، والتغيرات المكانية، وغيرها من الإدارات والوحدات ذات الإقبال الكثيف، بما يسهم فى إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع.

ووجه المحافظ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإعداد بيان تفصيلي بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدارات ووحدات الديوان العام، مرتبةً وفقاً للأولويات وتبعاً لكثافة الإقبال، وتحديد الإدارات المميكنة ونسب ميكنتها، والإدارات غير المميكنة وتوضيح إمكانية ميكنتها، وتحديد مستويات التشابك بين الإدارات وبعضها البعض، ومدى التشابك بين تلك الإدارات مع مواقع الخدمات خارج الديوان العام للمحافظة.

من جهته، أوضح مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، لإعادة هندسة العمليات لعدد من الخدمات والإجراءات، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الوزارة بمجال التحول الرقمي وميكنة نظم العمل، بهدف الإسراع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معرفة ورصد احتياجات التحول الرقمي بمواقع تقديم الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

فيما أوضحت، نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz"، أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع محافظة الفيوم، لتنفيذ آليات إعادة هندسة نظام العمل بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة، بما يسهم فى تيسير آداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أن الوكالة نفذت عدداً من الفعاليات الرقمية بالمحافظة، منها آليات التقديم على قروض الخريجين، وأساليب تنشيط السياحة، وكيفية تقديم الشكاوى.

كما أشارت، إلى أن الوكالة بصدد الإعداد لتنفيذ عدد من الدورات الأولية لمواطني الفيوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، للتعريف بأهمية التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حياتنا اليومية، لافتةً إلى أن الوكالة شاركت فى تنفيذ إعادة هندسة العمل رقمياً، للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، وإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ العديد من الدورات لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، ورسم دورات العمل وهندسة العمليات والإجراءات.

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