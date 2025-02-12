خالد عباس: تنفيذ استراتيجية لتحويل العاصمة الإدارية إلى مركز صناعي متطور

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و العضو المنتدب، أن شركة العاصمة الإدارية قدمت العديد من الحوافز للشركات العقارية العاملة بالمرحلة الأولى آخرها الحوافز الخاصة بالتشطيبات الخارجية للواجهات ونسب المدد المجانية التى تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ترحب بكافة الراغبين في تفقد المشروعات لإطلاعهم على كل المستجدات التنفيذية.

وصرح عباس، بأن المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من العين السخنة والموانئ، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، موضحا أن نحو 60% من المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية تم الاتفاق على استثمارها مع عدد من الشركات الكبرى من دبي والصين، بينما يجري حاليًا دراسة الطلبات المقدمة للاستثمار في الـ40% المتبقية، مضيفا أن هناك مخططًا لإنشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية، استجابةً للإقبال الكبير من المستثمرين، ودعمًا لاستراتيجية تحويل العاصمة الإدارية إلى مركز صناعي متطور، يواكب أحدث المعايير العالمية في الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" على هامش الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اليوم والذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، لإلقاء الضوء على أحدث التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من أعمال البنية التحتية والإنشاءات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة لجذب مزيد من الاستثمارات والخطة التسويقية الحالية للشركة، أن العاصمة الإدارية أصبحت مشروعًا عالميًا نفذته سواعد مصرية واستثمارات محلية وأجنبية، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات متنوعة بأنشطة مختلفة بالمرحلة الأولى، ليصل إجمالي الشركات العاملة بالمرحلة الأولى قرابة الـ 500 شركة متنوعة لتنفيذ مشروعات متكاملة.

وقال المهندس خالد عباس، إن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفخر بها من مشروعات مختلفة على رأسها (الحي الحكومي وحي المال والأعمال) والذي استطاع جذب عدد كبير من البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية، وهو ما يعزز من قدرات المدينة في استضافة الوفود وجذب المؤسسات المالية العالمية.