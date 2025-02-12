وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد جنوب حلوان البخارية بمنطقة الكريمات شمال محافظة بني سويف، وذلك لمتابعة مستجدات الاعمال والوقوف على الواقع الفعلي لسير العمل والتشغيل، استعدادا للافتتاح الرسمي للمحطة.

يأتى ذلك استمرارا للجولات الميدانية والزيارات التفقدية إلى مواقع العمل والإنتاج، وفي إطار المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لخفض استخدام الوقود وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك مراجعة شاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها في إطار استراتيجية العمل لخفض استهلاك الوقود وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء والتي ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة 7% بالمقارنة بشهر يناير العام الماضى، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي.

وأوضح، أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، ومواصلة الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتضمن استقرار الشبكة الموحدة، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والجودة في التشغيل.

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