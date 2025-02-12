السبت.. «أسطورة أرض الفراولة» يختتم ليالي عرضه بالحديقة الدولية

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم عروضه لهذا العام، حيث تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة المخرج محمد متولي عرض "أسطورة أرض الفراولة" أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين في السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، وهم آخر ثلاث ليالي عرض قبل موسم شهر رمضان الكريم.

"أسطورة أرض الفراولة" يتطرق إلى صراعات منطقتنا العربية من خلال "أرض الفراولة"، وكيف يحاول الأعداء السيطرة على الأرض ويحاول أهلها الدفاع عنها من خلال مغامرات فريدة لأبطال العرض "حب ومودة".

يقول المخرج محمد متولي، إن العرض هو التجربة الأولى للمخرج سامح عثمان بالبيت الفني للمسرح، كما يعود الفنان أحمد مختار لخشبة للمسرح بعد غياب، خاصة في عروض مسرح الشمس، وفي عرض موسيقي غنائي.

يذكر أن مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة هي الفرقة الوحيدة التابعة لوزارة الثقافة التي تقوم على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الفنانين من خلال المسرح، تتضمن أنشطة الفرقة بالإضافة إلى إنتاج العروض المسرحية تدريب الفنانين على مختلف عناصر العرض المسرحي.

"أسطورة أرض الفراولة"، تأليف سامح عثمان، بطولة ناصر سيف، أحمد مختار، شيماء عبد الناصر، ماهر محمود، سمير بدير، ومجموعة من أبناء فرقة مسرح الشمس، ديكور حمدي عطية، ملابس هبة عبد الحميد، موسيقى زياد هجرس، ماكياج أدهم عفيفي، إضاءة محمد المأموني، وإخراج على عثمان.

يقام العرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.