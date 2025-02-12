ابنة عمر الحريري في ذكرى ميلاده: "والدي قيمة كبيرة إنسانيا ومهنيا"

أحيت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، ذكرى ميلاد والدها، قائلة: "إن والدها كان قيمة كبيرة سواء إنسانيًا أو مهنيًا".

وقالت "ميريت" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الفنان الراحل عمر الحريري كانت تربطه علاقة طيبة جدًا بالوسط الفني، وعمره ما اختلف مع حد، وعمره ما حد زعل منه، وسيرته كانت سبقاه.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن الفنان الراحل عمر الحريري، وجاء في التقرير: "حين يذكر الفن الراقي والأداء السلس والحضور المميز لابد أن يتبادر إلى الأذهان اسم فنان من طراز خاص، صنع مجده بإبداعه وبصمته التي لا تُنسى، إنه الفنان القدير عمر الحريري، التي تحل اليوم 12 فبراير ذكرى ميلاده".

وعلى مدار عقود كان الحريري مثالا للفنان الحقيقي الذي تنوعت أدواره بين السينما والمسرح والتليفزيون، فقد ولد عام 1926، وشق طريقه في عالم الفن منذ طفولته، وقدم أعمالا مسرحية مميزة، وفي السينما تألق في أكثر من 100 فيلم، وعلى المسرح صنع بصمته الخاصة بمشاركة الزعيم عادل إمام في أعمال مثل «شاهد مشافش حاجة»، «الواد سيد الشغال»، بالإضافة إلى ظهوره المميز في فوازير شريهان.

وكانت لها إسهامات لا تُنسى في الدراما التليفزيونية في مسلسلات مثل «أحلام الفتى الطائر، ساكن قصادي، شيخ العرب همام»، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها تكريمه في المهرجان التاسع للسينما المصرية 2003، وفي 16 أكتوبر 2011 غاب عمر الحريري عن عالمنا لكن بقى حاضرًا في ذاكره جمهوره ومحبيه.