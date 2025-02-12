المشدد 10 سنوات لعاطل في حيازة الحشيش المخدر بروض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في حيازة الحشيش والترامادول المخدر بمنطقة روض الفرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وأنه تحصل على 100 ألف حصيلة بيعه للمخدرات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم أنها لمخدر الحشيش.

وكان قسم شرطة روض الفرج، تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية وبتفنيشه غير على 5 قطع لمخدر الحشيش و8 أقراص لترامادول المخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.