«منتجي الدواجن»: ننتج 40 مليون بيضة يوميًا.. ونتوقع زيادة الاستهلاك في رمضان إلى 30%

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تذبذب أسعار الدواجن في الأسواق شيء طبيعي، وهذه سلعة شديدة المرونة لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الاحتفاظ لأنها تُباع يومًا بيوم.

وأضاف "الزيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "حققنا إنتاجًا تجاوز 4 ملايين دجاجة في اليوم و40 مليون بيضة، وهذا إنتاج ضخم في ظل التحديات والأزمات والتحديات التي نمر بها خلال الفترة الحالية".

وتابع: "الوضع الوبائي العالمي يؤثر على الطيور، ولكن أسعار الدجاج في المناسبات ومع زيادة الطلب والاستهلاك ترتفع في الأسواق وتزيد نسبة الاستهلاك في رمضان من 25 إلى 30%".

وأردف، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "عندما يكون هناك ضغط على المنتج يرتفع سعره، وفي رمضان سيكون هناك استهلاك، وفي المقابل سيكون هناك زيادة في الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، والأسعار أقل من المستورد".