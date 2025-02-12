إحالة مدير ووكيل مدرسة في الفيوم للتحقيق العاجل للتأخير عن طابور الصباح

أجرى الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم جولة ميدانية لمتابعة عدد من المدارس، ومنها مدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم، وذلك في إطار المتابعات المستمرة والمكثفة بصفة يومية بشأن إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

قرر وكيل تعليم الفيوم إحالة مدير ووكيل المدرسة للتحقيق العاجل بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح وعدم انضباط المدرسة، كما قرر إحالة عدد من المعلمين للتحقيق بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح.

أكد وكيل الوزارة، على أهمية انضباط المدارس وضرورة حضور مديري ووكلاء المدارس وجميع المعلمين في طابور الصباح وتحية العلم، وأشار إلى أن حضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح من أجل تحقيق يوم دراسي منظم، ومنضبط، ولإرسال رسالة قوية للطلاب حول أهمية الالتزام والانضباط.

وشدد "قبيصي" على أن الانضباط في طابور الصباح يعكس مستوى الجدية في العمل التعليمي ويعزز من خلق بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الالتزام والحضور المنتظم، كما أكد على ضرورة التزام جميع العاملين في المدارس بالإجراءات واللوائح المعمول بها لضمان سير العملية التعليمية بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف وكيل تعليم الفيوم أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب ورفع مستوى التحصيل العلمي في المدارس على مستوى المحافظة.

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