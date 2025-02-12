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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة التدريب بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

لجنة التدريب بالقومى
لجنة التدريب بالقومى للمرأة
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عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مواصلة العمل على جميع ملفات تمكين المرأة في مختلف المجالات، من دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التدريب والتوعية التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.

كما ألقى الاجتماع الضوء على العديد من الموضوعات في مقدمتها أهمية تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال.

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