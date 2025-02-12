لجنة التدريب بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مواصلة العمل على جميع ملفات تمكين المرأة في مختلف المجالات، من دراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التدريب والتوعية التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.

كما ألقى الاجتماع الضوء على العديد من الموضوعات في مقدمتها أهمية تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال.