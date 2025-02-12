حماية المستهلك يزف بشرى للمواطنين: لا زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

قال إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الجزار" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن دور جهاز حماية المستهلك هو حماية الأسعار، والجهاز لديه خطة واضحة وصريحة وفقًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط الأسواق، موضحًا أن القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها 7 سلع أساسية استراتيجية، والجهاز وضع خطة وعمل عليها، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي نقوم بها في كافة المحافظات.

وتابع، أن هناك تنسيق تام مع المحافظين وكافة الأجهزة مثل وزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، ووزاة الصحة، بهدف وفرة وإتاحة السلع خاصة الـ 7 سلع الأساسية، موضحًا: "بنقوم بالجولات لمتابعة استقرار الأسعار ونرى مدى إلتزام التجار بالأسعار من عدمه، لأن لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، والدولة قامت بمجهودات في استقرار في سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وكافة العوامل بتؤكد أن مفيش أي زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة".