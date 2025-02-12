وزارة العمل: دورات تدريبية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء بأسوان

انطلقت فعاليات اليوم الأول من التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة بمركز تدريب منطقة كهرباء مصر العليا بمحافظة اسوان - ضمن فعاليات مبادرة" اعرف واحمي نفسك وبلدك" ،تحت رعاية الوزير محمد جبران وزير العمل، ومشاركة وحضور المستشار خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية و الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة،والدكتور / يوحنا الخراط مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية، والكيمائي محمود ابوبيه باحث اول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة .

يأتي ذلك في اطار التعاون البناء بين وزارتي العمل والكهرباء للحد من الاصابات والحوادث التي تحدث لكثير من العاملين بقطاع الكهرباء، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بدايه جديده لبناء الإنسان، وطبقاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل باستكمال تدريب العاملين بالوزارات على نشر ثقافة السلامه والصحه المهنيه وزيادة الوعي.

بدأت فاعيات اليوم الأول بكلمة المستشار خالد عبدالله عبدالقادر عن اهمية تدريب العاملين علي اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ علي العمال والمعدات والالات في اماكن العمل مع ضرورة جعل ثقافة السلامة في جميع نواحي الحياة وليس العمل فقط كما تم التاكيد علي حرص الادارة العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بحماية العمال والمنشات من المخاطر في بيئة العمل لما يمثله من اهمية قصوي واولوية لدي ادارة الشركة، ثم "محاضرة الاسعافات الاولية "وقد قام الدكتور يوحنا الخراط بتقديمها والذي اوضح فيها اهمية تدريب العاملين علي كيفية تقديم الاسعافات الاولية ..

كما شهدت المحاضرة تدريب عملي علي كيفية عمل وتقديم الاسعافات الاولية في حالة الطوارئ سواء في اماكن العمل او في الاماكن العامة والمنازل وذلك بمشاركة العمال انفسهم.

وكانت المحاضرة الثانية عن " السلامة بين الواقع والمأمول " قدمها الكيميائي محمد منتصر بتقديمها والذي أوضح فيها اهداف و أهمية السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع وكيفية تحديد مخاطر في بيئة العمل قبل حدوثها وتحديد أساليب الحماية منها للحد من الإصابات والحوادث "

وفي اليوم الثاني كانت محاضرة "الية تطبيق تصاريح العمل " قدمها الكيميائي محمد منتصر بتقديمها والذي اوضح فيها أهمية السلامة في تطبيق نظام تصارح العمل بأماكن العمل والفرق بينه وبين أمر الشغل وانواع تصاريح العمل.

المحاضرة الثانية بعنوان" مهمات الوقاية الشخصية " قد مها الكيميائي محمود ابوبيه بتقديمها والذي اوضح فيها مواصفات واهمية مهمات الوقاية الشخصية للعاميلن وضرورة ارتدائها قبل بدء العمل وضرورة الحفاظ عليها

المحاضرة الثالثة : "خطة الطوارئ والاخلاء" وقد قام الكيميائي محمود ابوبيه بتقديمها والذي أوضح فيها أهمية اعداد خطة طوارئ للمنشات وتدريب العاملين عليها للتعامل مع الاحداث الطارئة في أماكن العمل..ويأتي كل ذلك في إطار الدعم الفني والتدريبي لشركات الكهرباء والذي تبذله وزارة العمل متمثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية..