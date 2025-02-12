تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" في بورسعيد

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، معرض "أهلاً رمضان"،الذي تقيمه الغرفة أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى في حي المناخ، في ظل تواجد آلاف المواطنين، وبحضور الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة شرق بورسعيد.

يقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 23 قسم لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% وتتجاوز هذه النسبة في بعض السلع، حيث يضم المعرض أقسام لبيع الحبوب والبقوليات، الزيوت واللحوم والدواجن، ومنتجات الألبان، والعصائر والحلوى، ومستلزمات المنزل والأدوات البلاستيكية، وفوانيس رمضان والبخور، ومجموعة متنوعة من السلع الأساسية الأخرى.

ويأتي المعرض تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد عقب الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، ليطمأن على جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة، ووجود تخفيضات ملموسة على الأسعار بنسب أقل عن مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

كما استفسر محافظ بورسعيد من المواطنين زوار المعرض عن مدى رضاهم على محتوى معرض "أهلاً رمضان" وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والذين أشادوا بجودة وأسعار السلع المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة العاملين بالغرفة المشاركين في تنظيم المعرض، على جهودهم في ظهور معرض "أهلاً رمضان" بهذا المظهر الحضاري المشرف لمحافظة بورسعيد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمعرض لضمان تحقيق الهدف منه في توفير كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك بجودة عالية وسعر مناسب وكميات كبيرة.

وأكد، أنه سيتابع بشكل يومي المعرض وسيقوم بجولات مفاجئة طوال فترة إقامته لمتابعته على أرض الواقع.

من جانبه، أكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض، لضمان تقديم السلع بأسعار مخفضة يشعر بها المواطنون.

كما أوضح، أنه تم تخصيص أرقام غرفة العمليات داخل المعرض لتلقي استفسارات المواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة متواجدون يوميًا للإشراف على المعرض، والتأكد من توافر المنتجات بالجودة المطلوبة، مع التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان نجاح المبادرة.

يعد معرض "أهلاً رمضان" نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع التجاري لخدمة المواطنين، عبر توفير احتياجات الأسر بأسعار تنافسية، مما يعزز جهود الدولة في دعم المواطنين خلال الشهر الكريم.