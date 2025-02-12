تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة في سوهاج

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايتين "شروع فى قتل – سلاح واستعراض قوة"، وسبق اتهامه فى عدد من القضايا أبرزها مخدرات سرقة بالإكراه سلاح بدون ترخيص بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

وباستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات.

وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج" ومقتل العنصر وضُبط بحوزته (4 قطع أسلحة نارية "رشاش متعدد – 3 بنادق آلية" - عدد كبير من الطلقات النارية - 51 خزينة - كمية من المواد المخدرة "الحشيش – الشابو").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.