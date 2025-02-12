الإحصاء: 190.3 ألف ساعة بث إذاعي خلال 2023/ 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّته منظمة اليونسكو تخليدًا لذكرى بدء بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946.

وتهدف اليونسكو من خلال هذا الاحتفال إلى زيادة الوعي بأهمية الإذاعة كوسيلة إعلامية مؤثرة، سواء بين الجمهور العام أو العاملين في المجال الإعلامي.

وتعد الإذاعة أداة قوية تعكس تنوع الحياة الإنسانية، وتوفر منبرًا لنشر الخطاب الديمقراطي وتعزيز التفاعل المجتمعي.

ورغم التطورات التكنولوجية المتسارعة، تظل الإذاعة الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارًا عالميًا، لما تمتلكه من قدرة فريدة على الوصول إلى فئات واسعة من الناس، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تشكيل وعي المجتمعات وتعزيز التنوع الثقافي، كما تؤكد اليونسكو على أهمية التزام محطات الإذاعة بتقديم محتوى متنوع يعكس تعددية الآراء والثقافات، ويضمن شمولية الخدمة لجميع الفئات المجتمعية.

ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار (الإذاعة وتغير المناخ).

وأشار الجهاز إلى أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام حبت بلغ عدد الشبكات الإذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2023 / 2024.

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 57216 ساعة بنسبة 31.52% بمتوسط يومي 156.20 ساعة، يليها المجال الديني حيث بلغ 26851 ساعة بنسبة 14.79% بمتوسط يومي 73.22 ساعة ، يليها ساعات بث المجال الثقافي 23403 بنسبة 12.89% بمتوسط يومي 63.57 ساعة من إجمالي ساعات البث المسموع عام 2023/ 2024.

وأوضح الجهاز أنه بلغ عدد ساعات البث لإذاعة شبكة البرنامج العام 8784 ساعة بمتوسط يومي 24 ساعة خلال عام 2023/2024.

كما بلغ عدد ساعات البث لإذاعة شبكة الشرق الأوسط 8784 سـاعة بمتوسط يومي 24 ساعة خلال عام 2023/2024.

وأوضح الجهاز أنه بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.1 ساعــة خلال عــام 2023/2024.

وبلغ متــوسط عــدد ســاعات البث لشبكة صوت العرب 39 ساعة خـــلال عـام 2023/ 2024.