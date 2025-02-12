السبت.. قصور الثقافة تقيم معرض مراسم الجنوب بالهناجر

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء السبت المقبل 15 فبراير، انطلاق معرض "ملتقى مراسم الجنوب.. الشلاتين وحلايب وأبو رماد" ويستمر المعرض حتى الخميس 20 فبراير الحالي.

والمعرض نتاج ملتقى "مراسم الجنوب.. الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعقدته الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمحافظة البحر الأحمر في مايو الماضي، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري، ويضم المعرض أعمالا متنوعة تعكس الرؤية الإبداعية لـ 15 فنانا وفنانة هم: أحمد الشامي، يوسف محمود، وليد طارق، صلاح شعبان، فاطمة رمضان، محسن أبو العزم، محمد عبد الرحيم، مريم عماد، مني محمود، نور الإسلام الشامي، هاني مبارك، أميرة العطار، ريهام عبدالناصر، عيد السويفى، وولاء أبو العينيين.

وملتقى مراسم الجنوب نفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، ويأتي في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة لإنتاج أعمال فنية تتسم بالأصالة وتعبر عن ثراء البيئات المصرية.