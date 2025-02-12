تصفيات مهرجان إبداع في مراكز شباب دمياط

نظمت إدارة "تنفيذ المشروعات " بمديرية الشباب والرياضة دمياط ، التصفيات التمهيدية لمهرجان ابداع لمراكز الشباب الموسم الخامس 2025 فى مجال " القصةالقصيرة" ، المقامة في الفترة من 10 فبراير حتى 25فبراير 2025.

شارك فكرى داود موجه عام بالتربية والتعليم و عضو اتحاد الكتاب الدكتور مختار السيد رزق أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة دمياط لتحكيم المسابقة ، وعقدت المسابقة على مستوى المحافظة ، بقاعة المديرية ، وتمّ مناقشة وتقييم الأعمال المشاركة في التصفياتوإعلان أسماء الفائزين المُصَعَّدين الى التصفيات النهائية سحر رجب المركز الأوّل مركز شباب مدينة دمياط و بسمة صلاح أنور المركز الثانى مركز الوسطانى وألاء هشام المركز الثالت مركز شباب مدينة دمياط حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى دمياط فعاليات برنامج الحملة القومية لتنمية الوعى السياسي وتعزيز المشاركه السياسيه بمركز شباب المتابعين التابع لادارة كفر البطيخ وذلك يوم السبت وبحضور عدد ٣٥ من أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين

أدار اللقاء الدكتور محمد حجازى شريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عنوان اللقاء "شرح الدستور المصري وتعديلاته الأخيره

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب .