افتتاح معرض أهلا رمضان بمحافظة كفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، يرافقه المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، معرض أهلا رمضان وبدوران الـ47 بمدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا المعرض بالتنسيق مع المحافظة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومديرية تموين كفر الشيخ، وبمشاركة كبار التجار.

ويهدف المعرض إلى بيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية

وأشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور البارز الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه المعارض، بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد التي تساهم في توسيع قاعدة توزيع السلع بأسعار تنافسية.

وأكد أن كل معرض من معارض أهلا رمضان يضم قسما مخصصا لأسواق اليوم الواحد لضمان تنوع السلع وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

ومن جانبه أوضح عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن المعرض يقدم تشكيلة واسعة من ياميش رمضان وكافة السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المُسلى النباتي، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة. كما يضم المعرض منتجات يدوية متنوعة بمشاركة 35 شركة وعارض، مع تخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف الهابط، أن المعرض يعمل يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية اليوم، وفقا لإقبال المواطنين، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار مشيرا إلى أن المعرض في يومه الأول إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين أشادوا بتنوع السلع وجودتها والأسعار التنافسية التي تم تقديمها في المعرض، معربين عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ في تنظيم هذا المعرض، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.