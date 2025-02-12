إحالة قائد سيارة لـ الجنايات بتهمة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بالسلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة قائد سيارة، لاتهامه بدهس طفل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام، للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة طفل 7 سنوات، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسألة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.