بينهم إيما ستون وروبرت جونيور.. تعرف على قائمة مقدمي حفل الأوسكار

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، عن القائمة الكاملة لمقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، والمقرر إقامته في الثالث من مارس المقبل.

وتضم القائمة إيما ستون، هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وروبرت داوني جونيور، وآخرين.

وتضم القائمة أيضًا: إيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، مع كيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وإيما ستون.

وسيستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.