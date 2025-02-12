سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بسوق الصرف بمصر، تزامنا مع موسم العمرة والتي تشهد إقبالا كبيرا على طلب الريال السعودي، حيث يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه سعر البيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي بداية اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي "CIB" سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى 13.39 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل 13.35 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.44 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حوالي 13.41 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.34 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.