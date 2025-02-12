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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

البوابة نيوز
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ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم، والتي تُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك ضمن التحضير للقمة الأفريقية المقبلة التي تعقد يومي 15 و16 فبراير 2025.

 

شارك في الجلسة الافتتاحية موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد سالم ولد مرزوق رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية موريتانيا، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء وعدد من كبار مسئولي الاتحاد الأفريقي وأعضاء السكرتارية.

 