نائب مدير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بالأندية بشمال سيناء

تفقد خالد رجائي نائباً عن المدير العام لمديرية الشباب والرياضة، مساء أمس، نادي العريش الرياضي، نادي نجمة سيناء، وذلك في إطار جولاته على مراكز الشباب، والأندية، على مستوى المحافظة للتأكد من انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب والأندية، وبحث سبل حلها.

شملت متابعة المبنى الإداري، والملاعب، للتأكيد على انضباط مواعيد العمل، والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات وخاصة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، كما تم التأكد من عوامل الأمن والأمان، موجهًا بضرورة تحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالأندية والمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت، وذلك بحضور مديري الأندية.

تأتي الزيارة ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التي يقوم بها على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الإنشائية، وبحث فرص الاستثمار، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة شمال سيناء.