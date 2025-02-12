إغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول في أجا

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قيام إدارة صحة البيئة بالمديرية بإغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول وغير مصرح به ومخالف للاشتراطات الصحية بنطاق مركز أجا.



وأضاف وكيل الوزراة، أن ذلك يأتي في إطار خطة صحة الدقهلية بتكثيف الرقابة على مصادر المياه والمحطات والتأكيد على إغلاق محطات المياه الأهلية المخالفة.



وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أنه بالتفتيش وجد بالمكان عدد من عبوات المياه المعبأة والمجهزة للبيع على تروسيكل بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الفارغة ومواد تستخدم لمعالجة المياه دون تصريح من وزارة الصحة.



بدورها أكدت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي أنه تم إغلاق المحطة المذكورة بمعرفة السلطة المختصة وكذلك التنبيه بضرورة متابعتها بصفة مستمرة للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى.