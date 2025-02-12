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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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«السبكى» : تقديم 9 ملايين خدمة طبية من خلال 54 مركزا ووحدة طب أسرة بالأقصر

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة لطب الأسرة داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأولى محافظات الصعيد في تطبيقه، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن خدمات طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم يعكس نجاح المنظومة في تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية الهيئة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الأقصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات طب الأسرة، حيث تضم المحافظة 54 مركزًا ووحدة لطب الأسرة تعمل تحت مظلة الهيئة، وقد شهدت جميعها تطويرًا شاملًا لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مدعومة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات الرقمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أن الهيئة مستمرة في التوسع والارتقاء بخدماتها، لتشمل مزيدًا من المبادرات الصحية التي تضمن تحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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