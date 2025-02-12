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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 12 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 29,219.69 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 8,259.41 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.05%، ليغلق عند مستوى 11,282.15 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 3,057.78 نقطة، كما أنخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.48%، ليغلق عند مستوى 6,486.29 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 12,848.92 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 1.46% ليغلق عند 36,103.32 نقطة.

البورصة بداية تعاملات اليوم