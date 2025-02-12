هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، 12 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 29,219.69 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 8,259.41 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.05%، ليغلق عند مستوى 11,282.15 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 3,057.78 نقطة، كما أنخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.48%، ليغلق عند مستوى 6,486.29 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 12,848.92 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 1.46% ليغلق عند 36,103.32 نقطة.