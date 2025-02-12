المنتدى السعودي للإعلام يستعرض تجارب عدد من الوزراء والسفراء

كشف المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام، عن جدول فعاليات في نسخته الرابعة لهذا العام 2025، والذي يقام خلال الفترة 19 إلى 21 فبراير 2025م بالعاصمة الرياض، التي تتضمن مناقشات معمّقة وثرية في عدة مسارات تلبي اهتمامات العاملين والمستثمرين في القطاع الإعلامي، بمشاركة عدد من السفراء المُعتمدين لدى المملكة، إضافة والمتخصصين في مجال الابتكار الإعلامي.

وبحسب القائمين على المنتدى، خصصت 5 أنواع من الجلسات في المسارح والمنصات، صممت بعناية خاصة، ليستعرض من خلالها المتحدثون تجاربهم مع الإعلام، إضافة لعدد من الورش التي يقدمها المتخصصون، وجلسات تبادل المعرفة، التي يركز المنتدى عليها بصفتها منصةً رئيسةً لإعادة تعريف المشهد الإعلامي، من خلال التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والإبداع غير المحدود.

وتُستضاف الجلسة الأولى على "مسرح التحول" أو "مسرح صُنّاع التغيير"، وهو المسرح الرئيس برعاية شركة أرامكو السعودية، ويتميز هذا المسرح باستضافة الجلسات الرئيسة التي تتناول القضايا الكبرى، والتوجهات المستقبلية، إضافة لتلك التي تركز على موضوعات مهمة، وكذلك استعراض جانب من التراث والثقافة السعودية.

أما الجلسة الثانية، فستكون على مسرح "حديث المنتدى" وهو مسرح فرعي، يُعد بمثابة منصة حوارية تفاعلية، تجمع الخبراء مع ضيوف المنتدى في أجواء غير رسمية، لمناقشة أبرز قضايا الإعلام والتحولات التي يشهدها، لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، لتعزيز الفهم العميق للتحديات والفرص التي تواجه القطاع الإعلامي اليوم.

وخصصت الجلسة الثالثة: "حوار في العمق" للنقاشات العميقة والمتخصصة حول أهم قضايا الابتكارات في المجال الإعلامي، وتتيح هذه الطاولة المستديرة للمشاركين فرصة الغوص في التفاصيل واستكشاف وجهات النظر المختلفة، مع التركيز على الحلول المبتكرة والمستدامة التي تلبي احتياجات الإعلام المتغير في العصر الرقمي، إضافة لاستعراض بعض التجارب الناجحة لمنصات إعلامية، أو شخصيات بارزة لإلهام الجيل الجديد من الإعلاميين ورواد الأعمال.

وفي "منصة الاستثمار" تقام الجلسة الرابعة، وتجسد الدور الأساس للمعرفة في ترسيخ إعلام واعٍ وقوي، حيث تتيح مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تعميق فهم القضايا المعاصرة.

وأخيرًا منصة: "التبادل المعرفي"، التي من خلالها يبرز منتدى الإعلام السعودي أهمية الاستثمار في التقنية والمواهب والشراكات، التي تدعم نمو القطاع الإعلامي، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.