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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عاملة بمحل بالإسماعيلية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى بالضرب على (عاملة بمحل جزارة –  مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالجبهة.
بالفحص  أمكن ضبطه المشكو فى حقه (جزار – مقيم بذات المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بينهما. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالاسماعيليه عاملة التواصل الاجتماعي بالتعدى على عاملة بمحل وزارة الداخلية