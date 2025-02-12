ضبط المتهم بالتعدي على فتاة في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عاملة بمحل بالإسماعيلية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى بالضرب على (عاملة بمحل جزارة – مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وإحداث إصابتها بجرح قطعى بالجبهة.

بالفحص أمكن ضبطه المشكو فى حقه (جزار – مقيم بذات المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

