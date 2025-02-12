كشف ملابسات واقعة انتحال أشخاص لصفة ضباط شرطة وسرقة سيدة على الطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص باستيقاف سيدة وسرقتها بأسلوب "انتحال صفة ضباط شرطة".. وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص باستيقاف سيدة وتفتيشها والاستيلاء على مبلغ مالى "عملات أجنبية" منها حال قيادتها سيارتها بالطريق الدائرى بأسلوب "انتحال الصفة".

بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص)، وأمكن ضبط (3 منهم) وعُثر بحوزتهم على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "جارٍ ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.